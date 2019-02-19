Durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Taner ERDEM/GELENDOST, () - ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde polisin durdurduğu araçtaki şüphelilerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gelendost İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri dün saat 23.30 sıralarında yaptıkları şok uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 2 ayrı paket içerisinde 2 gram eroin maddesi, kağıt içerisinde 1 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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