Durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da polis tarafından durdurulan bir araçta bir miktar eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili araçta bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 23.00 sıralarında...

Durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da polis tarafından durdurulan bir araçta bir miktar eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili araçta bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 23.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama yaptı. Arama sonucunda 7 parça halinde 6.68 gram eroin maddesi ve uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar ele geçirildi.

Araçta bulunan 6 şüpheli gözaltına alınırken, M.D., C.A. ve S.E. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan, G.S., F.K. ve O.Ö. hakkında ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 

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