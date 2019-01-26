Durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kaş-Antalya D-400 karayolunda durdurdukları bir otomobilde arama yaptı. İstanbul'dan Kaş'a gelen otomobilde yapılan aramada 165 gram esrar, 39 ecstasy hap ele geçirildi. Otomobildeki M.K., İ.M., S.A. ve S.Y. gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 4 şüpheli Kaş cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrolle bırakılırken, S.Y. 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandı.

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