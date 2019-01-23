Durdurulan araçlarda uyuşturucu ele geçirildi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da polisin durdurduğu araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 kişi hakkında işlem yapıldı.

Isparta'da dün Antalya'dan gelen araçlar üzerinde Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada durumundan şüphe duyulan bazı araçlar durduruldu. Yapılan aramalarda 3.77 gram esrar maddesi, 15 gram eroin maddesi ve 13 lyrica hap ve aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Y.D., H.E.K., S.T., M.M.T., A.Ç., M.Y.S., A.Y. ve M.Ç. hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.