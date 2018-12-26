Duran 4'üncü kez seçildi

Ahmet ACAR/DEMRE, () - DEMRE Yaş Sebze ve Meyve Hal Komisyoncuları Derneği Başkanlığı'na dördüncü kez Fahri Duran seçildi.

Demre Toptancı Hali içindeki dernek binasında yapılan genel kurula derneğin 57 üyesinden 54'ü katıldı. Tek listeyle gidilen seçimlerde mevcut Başkan Fahri Duran, kullanılan 54 oyun tamamını alarak yeniden seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine Orhan Avcı, Yaşar Keskin, Veli Babacan, Recep Karatop, Engin Kaya ve Mustafa Tural getirildi.

Fahri Duran, "Son dönemde Akdeniz Bölgesi'ndeki komisyoncular dernekleri içinde örnek bir yönetim sergiledik. Özellikle dernek olarak küçük üreticiye ve düzgün olarak çalışan komisyoncuya verilen en büyük ceza olarak gördüğümüz Yeni Hal Yasası'nın yanlışlığını, her platformda anlatmaya çalıştık. Yapılan yoğun çalışmalar sonrası, yasa teklifi şu anda gündemden kalktı. Bu konuda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in çabalarına da teşekkür ediyoruz. Ancak korkumuz şu. 31 Mart günü yapılacak yerel seçimlerden sonra bu yasa teklifinin tekrar gündeme gelmesi. Yeni dönemdeki en büyük çabamız bu yasanın gündeme gelmemesi. Artık bu tartışmanın sona erdirilmesi. Başka bir çabamız da bölgemize yeni ihracatçılar ve tüccarlar kazandırarak, üreticimizin ürününü en değerli biçimde pazarlamaktır" dedi.

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