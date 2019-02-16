Durakta unutulan çantadan giysi çıktı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,() - ANTALYA'da otobüs durağında unutulan çanta panik yarattı. Polisin çalışmalarını, 4 kişinin motosikletlerinin üzerine sırt üstü uzanıp izlemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi'ndeki otobüs durağında yaşandı. Durakta unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Gelen ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekip caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Durağın arkasında bulunan park halindeki araçları çektiren ekipler, çevredeki vatandaşların da olay yerinden uzaklaşmasını istedi.

Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantayı kontrol etti. Unutulan çantanın içerisinden kıyafet, ayakkabı ve kişisel eşyalar çıktı. Çalışmaların devam ettiği sırada, sırt çantasının bulunduğu noktanın 20 metre karşısında ise motosikletlerini park eden 4 kişi, polisin çalışmalarını araçlarının üzerine sırt üstü uzanarak izlemesi dikkati çekti. Çalışmanın ardından güvenlik şeridi kaldırılarak, cadde tekrar trafiğe açıldı.

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