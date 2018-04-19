Durakta unutulan çanta bomba korkusu yarattı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otobüs durağında unutulan çanta fünye ile patlatıldı. Çantadan elbiseler çıktı.

Öğle saatlerinde, Körfez Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Otobüs durağındaki çantayı gören vatandaşlar, bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Polis, güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırıp, yolu ulaşıma kapattı. Bomba imha uzmanı yaptığı incelemenin ardından fünye ile çantayı patlattı. Çantadan elbiseler çıktı. Çantayı otobüs bekleyen bir kişinin unuttuğu düşünülürken, yol ulaşıma açıldı.