Dur ihtarına uymayan araçtan çok sayıda çalıntı akü çıktı

TEKİRDAĞ'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta, çalıntı çok sayıda akü ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine 59 ZY 449 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan araç ile kovalamaca yaşanır, Bölge Trafik mevkiinde durduruldu. Araç içerisinde çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda akü ele geçirilirken, S.S. ve T.O. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden S.S.'nin 8 ayrı suçtan 20 yıl 61 ay, T.O.'nun da 8 suçtan 5 yıl 21 ay kesinlenmiş cezası olduğu belirlendi.