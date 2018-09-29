Dünyanın tartıştığı raporu Türkiye'de anlatmaya geliyor

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,()-DÜNYA Bankası Ekonomisti Roy Van der Weide, tüm ülkelerce tartışılan "Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik Ne Kadar Adil?" başlıklı raporu değerlendirmek ve raporun Türkiye verilerini analiz etmek üzere Ankara'ya gelecek.

Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM'den yapılan açıklamaya göre, alanında öncü isimleri ağırlamaya devam eden TEDMEM Kürsü'nün Ekim ayı konuğunun Dünya Bankası ekonomisti Roy Van der Weide olduğu bildirildi.

Dünya Bankasının 2018 yılında kuşaklar arası ekonomik hareketliliği odağına alarak, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 150 ülkenin verilerini kapsayan "Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik Ne Kadar Adil?' başlıklı bir araştırma raporu yayımladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim ve ekonomi ilişkisinin tüm ülkelerce incelendiği şu günlerde Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM de Türkiye için bu ilişkinin önemine dikkat çekecek bir adım attı. TEDMEM, Dünya Bankası Kalkınma Araştırmaları Grubu Yoksulluk ve Eşitsizlik Araştırmaları Başkanı Roy Van der Weide'i Ankara'da konuk edecek. Weide, 'Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik Ne Kadar Adil?' sorusu üzerinden Türkiye özelinde değerlendirmelerde bulunacak ve soruları yanıtlayacak"

Açıklamada programın, TED Üniversitesi'nde 4 Ekim de düzenleneceği belirtildi.