'Dünyanın güçlü orduları bizim mutfağı kullanıyor'

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da aile şirketi olarak doğan ve bugün 120 ülkeye endüstriyel mutfak malzemesi ihraç eden Öztiryakiler, dünyanın en güçlü ordularının da mutfağına girmeyi başardı.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ. tarafından organize edilen ve turizm ile gıda sektörünün Türkiye'deki en büyük buluşma noktası olan 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (30. Hotel Equipment) ile 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (26. FoodProduct) Expo Center'da yapıldı. 435 katılımcının 3 bin 500'ün üzerinde markasını sergilediği fuarda, 60 yıl önce kurulan Öztiryakiler firması da yer aldı.

Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, baba ve ağabeylerinin bakır, tencere, tava ile başlayan aile şirketinin üçüncü nesli olarak bayrağı taşımanın gururunu yaşadığını söyledi. Üretimlerinin yüzde 70'ini ihraç ettiklerini aktaran Öztiryaki, Antalya ve İstanbul'da imalathaneler olduğunu, ülke ekonomisine ciddi katkı sunduklarını söyledi.

120 ülkeye ihracatları olduğunu aktaran Öztiryaki, NATO standartlarına uygun ve NATO belgesi almış bir firma olduklarına kaydetti. Öztiryaki, “Biz dünyadaki bütün ordulara mutfak yapıyoruz. Örneğin şimdi Kanada'da mutfak imal ediyoruz. Biz yemek yenilen her yerdeyiz. Türkiye'deki bütün yatırımcıların yerli malla ilgili duyarlılık göstermeleri gerekir. Bunu firmamız için de söylemiyorum. Türkiye'de dünya standartlarında yapılmış, belgesini almış, kalitesine güvendiğimiz tüm ürünleri yatırımcılar kullanmalı" dedi.

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