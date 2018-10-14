Dünyanın en iyi şefleri Antalya'da buluştu

Berkay KUNT/ANTALYA, () - TÜRKİYE'deki tek meze festivali olma özelliğiyle bu yıl 3 kıtadan 18 şefi Antalya'da buluşturan Uluslararası Meze Festivali'nin 2'ncisi, binlerce lezzet severin katılımıyla düzenlendi.

Türkiye'deki yerli ve yabancı gastronomi tutkunlarını Akra Otel'de bir araya getiren festivale yurtdışından da yoğun katılım sağlandı. Ortadoğu, Asya, Avrupa ve Türkiye'nin en iyi şefleri lezzet severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Türkiye'de gün geçtikçe gastronomi etkinliklerinin büyüdüğünü söyleyen Meze Festivali Komite Üyesi ve Organizatörü Gökmen Sözen, "Üst düzey restoranların ve sokak lezzetleri etkinlikleri büyüyor. Biz de buna bir eklenti yapalım, daha uluslararası olsun dedik ve bu sene kendi bölgelerinin en kaliteli şeflerini Meze Festivali için Antalya'ya getirdik" dedi.

Meze denilince akla sadece Ortadoğu'nun gelmemesi gerektiğini belirten Sözen, "Meze Ortadoğu demek değil. Meze, bir paylaşma yemeğidir. Sırf bunun için Uzakdoğu'dan, İspanya'dan Yunanistan'dan, Tayland'dan birçok şefi buraya getirdik. Bu şeflerin birçoğu dünyadaki en iyi 50 restoranda şef. Türkiye'nin gururu olan Serkan Güzelçoban gibi bir şefimiz de festivalde. Tüm şefler burada mezeye farklı yorumlar katıyor" açıklamasında bulundu.

'MEZE DEMEK, AYNI MASADA BİRLİKTE OTURABİLMEKTİR'

Tüm şeflerin festival akşamı için 2 bin porsiyon meze yaptığını ve mezelerin tamamının kısa sürede tükendiğini söyleyen Güzelçoban, "Mezeler anında tükendi. Çok gurur verici bir olay, çok görülmemiş meze çeşitleri yapıldığı için gelen misafirler de ayrı bir ilgi gösterdi" dedi. Meze kültürünün gastronomiye çok büyük katkısı olduğunu söyleyen Güzelçoban, "Meze demek, aynı masada birlikte oturabilmektir. Din, dil, ırk farketmeksizin anlaşabilmektir. Meze kültürüne önem vermek ve bu kültüre saygı göstermek gerekiyor" ifadesinde bulundu.

İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği festivale, Serdar Kuzuloğlu ve Kenan Erçetingöz gibi ünlü isimler de katılım gösterdi. DJ Suat Ateşdağlı ise festivalin sonunda performansıyla geceye renk kattı.

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