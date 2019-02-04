Dünyaca ünlü virtüözler Bursa'da sahne aldı

OSMANGAZİ Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği ‘Oda Müziği Yarışması ve Festivali Jüri Özel Konseri’nde dünyaca ünlü sanatçılar sahne aldı.

Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Jüri Özel Konseri’nde Alman sanatçı Rebekka Hartmann ile Amerikalı sanatçı Ellen Jewett kemanda, Letonyalı ünlü sanatçı Lauma Skride ise piyanoda dinleyicilere eşsiz müzik ziyafeti sundu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konser renkli görüntülere sahne olurken, sanatçıların oluşturdukları geniş repertuar dinleyicileri adeta mest etti. Klasik müziğin kültürel zenginliğini aktaran ünlü virtüözler, yaklaşık iki saat süren konser sonunda Bursalı müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Oda Müziği Yarışması ve Festivali’nin öğrencilerin gelişimi için oldukça yararlı olduğunu belirten jüri üyeleri, Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ederek, organizasyonun gelecek yıllarda da devam etmesini temenni etti.

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