Dünya yürüyüş gününde yürüdüler

ZONGULDAK'ta 'Dünya Yürüyüş Günü' nedeniyle 'sağlık için her gün 10 bin adım' sloganı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle, Zonguldak’ta il Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, jandarma, öğrenciler ve sporculardan oluşan grup madenci anıt önünden valilik önüne kadar yürüdü. Grup, yürüyüş sırasında 'Sağlık için her gün 10 bin adım' ve 'koşabiliyorsan koş' pankartları taşıdı. Valilik önünde açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaloğlu, Dünya Yürüyüş Günü'nün sağlıklı yaşamın teşvik, obezitenin önlenmesi ve bir toplumda düzenli, yeterli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla çeşitli etkinliklerde kutlandığını söyledi. Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konusunda bilgi düzeyinin yetersiz olduğunu ifade eden Dr. Bakkaloğlu, şöyle dedi:

"Fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp, damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olmuştur. Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın beş günü en az 30 dakika, 5,17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılmalıdır. Fiziksel aktiviteden daha fazla yarar elde edebilmek ve sağlığı koruyup geliştirebilmek için düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası haline getirmelidir."