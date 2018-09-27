Dünya üniversiteleri sıralamasında ERÜ Türkiye 8'incisi oldu

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) 2019 Times Higher Education (THE), Dünya üniversiteleri sıralamasında, Türkiye'de ilk 8 üniversite arasında yer aldı. Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme kuruluşu listesinde yer almanın önemine değinen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, " Başarıyı daha yükseklere çıkarmak için tam gücümüzle çalışacağız. Üniversitemizin bu başarısında emeği geçen tüm akademik personelimize teşekkür ederim” dedi.

THE 2019 Dünya Üniversiteleri Sıralaması Singapur’da düzenlenen “THE World Academic Summit 2018” etkinliğinde açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, ERÜ, dünyanın önde gelen üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri olan, Times Higher Education'ın dünya üniversiteler sıralamasında Türkiye'den listeye girme başarısı gösteren ilk 8 üniversiteden biri oldu. Türkiye’de 10 Araştırma Üniversitesi’nden biri olan ERÜ, dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından Times Higher Education (THE) 2019 dünya üniversiteleri sıralamasında 801-1000 aralığında yer aldı. Türkiye’den 16’sı devlet üniversitesi, 7’si ise vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 23 üniversitenin sıralamaya girdiği listede, Erciyes Üniversitesi, Türkiye’den listeye giren tüm üniversiteler arasında 8'inci sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 5'inci sırada yer aldı.

Rektör Çalış, Türkiye’nin 10 araştırma üniversitesinden biri olduklarını, ifade ederek, "Üniversiteleri öğretim, araştırma, atıflar, endüstri geliri ve uluslararası görünürlük olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendiren dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından Times Higher Education’ındaki (THE) üniversitemizin yeri, başarı grafiğimizin gittikçe yükseldiğinin bir kanıtıdır. Bu başarıyı daha yükseklere çıkarmak için tam gücümüzle çalışacağız. Üniversitemizin bu başarısında emeği geçen tüm akademik personelimize teşekkür ederim” dedi.

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