Dünya üçüncüsü olan Erman Çetiner, Babuşçu’yu ziyaret etti

TÜRKİYE Down Sendromlular masa tenisi takımı sporcusu Erman Çetiner, dünya üçüncülüğü kupasıyla Kırklareli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu’yu ziyaret etti.

Down sendromlu milli sporcu Erman Çetiner, arkadaşı Trabzonlu Enes Yılmaz ile birlikte Portekiz’in Madeira adasında dünya üçüncülüğünü kazandı. Down sendromlu Erman Çetiner, kazandığı kupa ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu’ya nezaket ziyaretinde bulundu. Spor İl Müdürü Babuşçu, bu başarısından dolayı Çetiner’i kutlayarak başarılar diledi.