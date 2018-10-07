Dünya şirketleri Kepez'de

ANTALYA, () - HOLLANDALI bir firma tarafından Kepez'in Başköy Mahallesi'nde kurulan fabrikanın açılışına katılan Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez gelişiyor, dünya şirketleri bize geliyor" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hollandalı bir firma tarafından Başköy Mahallesi'nde kurulan ve sera toprakları üreten fabrikanın açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Tütüncü, Kepez'e yapılan her türlü yatırımın istihdama katkı sağlaması ve bölge ekonomisinin hareketliliğine artı değer katması bakımından önemli olduğunu söyledi. Açılışını yaptıkları tesisin istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Tütüncü, “İlimiz Antalya önemli bir tarım merkezi. Bu bakımdan Hollandalı Van Der Knapp şirketine ait olan Antalya Substrat tesisleri, tarımın gelişmesine ve ülkemiz ekonomisine olumlu katkılar sağlayacaktır. Bizim süratle ekonomimizi çok daha iyi şartlara taşımak için tarımda göstermiş olduğumuz başarıları daha üst düzeye taşıma zorunluluğumuz var. Bu bakımdan değerlendirdiğimizde açılışını yaptığımız 'Antalya Substrat'ın son derece etkili ve önemli olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

'KEPEZ, GİRİŞİMCİLERİN EMRİNDEDİR'

Belediye olarak Van Der Knapp'ın Antalya'daki yatırımlarını geliştirmesine ve büyütmesine her türlü kolaylaştırmayı yapacaklarını aktaran Tütüncü, “Antalya Substrat tesisleri, tarımsal ar-ge çalışmaları alanında şehrimize büyük katkı sağlayacak. Belediyemiz, şehrimizin ekonomisine katkı sağlamak isteyen bütün girişimlerin emrinde ve yanı başındadır. Artık Kepez gelişiyor, dünya şirketleri bize geliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmasının ardından firma temsilcileri, katkılarından dolayı Başkan Hakan Tütüncü'ye teşekkür plaketi takdim etti. Tütüncü, daha sonra diğer davetlilerle kurdeleyi keserek, açılışı yapılan tesisi gezdi.

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