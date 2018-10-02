Dünya Serbest Dalış Şampiyonası başladı

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Dünya Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası başladı.

Dünya Sualtı Sporları Federasyonu (CMAS) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen 3. Dünya Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladı. Kaş girişinden başlayan kortej yürüyüşüne CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, daire amirleri, şampiyonaya katılan sporcular, antrenörler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kaşlılar katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının çaldığı marşlarla süren yürüyüş, Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Kaş Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı bir konser verdi. Likyalı Patara Yörükleri ekibi Teke yöresi oyunlarını oynadı.

Açılışta konuşma yapan Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "İlk Dünya Sualtı Şampiyonası iki yıl önce Kaş'ta yapıldı. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası yine Kaş'ta yapıldı. Bu yıl 3. Dünya Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu şunu gösteriyor. Kaş artık sualtı dünyasını merkezi ve ilgi odağı oldu" dedi.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Bu yıl şampiyonaya 27 ülkeden 79 sporcu katılıyor. Dünyanın en ünlü sporcuları Kaş'ta dünya rekorları için dalacak. Kaş geçen iki yılda kusursuz iki şampiyona düzenledi. Altı gün boyunca sualtı dünyasının kalbi Kaş'ta atacak" diye konuştu.

Kaymakam Ulaş Akhan, "Göreve Kaş'ta yapılacak bir dünya şampiyonasıyla başlamanın onurunu yaşıyorum. Altı gün sürecek şampiyonada kırılacak rekorlarla dünya Kaş'ı ve Türkiye'yi konuşacak. Şampiyona Kaş'ı tanıtımına çok önemli katkı sağlayacak" dedi.

CMAS Başkanı Anna Arzhanova da "Kaş'ta üçüncü kez çok önemli bir organizasyon düzenleniyor. Kaş çok özel ve güzel bir yer. Dünya Şampiyonası, sualtı dünyası için rüya bir yarışma. Burada yarışacak sporcular, Kaşlılar ve Kaş bu rüyanın bir parçası" diye konuştu.

Şampiyonada aralarında dünya rekortmenleri Rus Alexey Molchanov, Hırvat Goran Colak, Sloven Alenka Artnik ve Ukraynalı Natalia Zharkova'nın yer aldığı 17 ülkeden 79 sporcu paletsiz sabit ağırlık (CNF), sabit ağırlık monopalet (CWT), çift paletli serbest ağırlık (CW BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FİM) dallarında yeni dünya rekorları ve madalya için yarışacak. 11 kişilik Türk milli takımı da özellikle kadınlarda Derya Can ve Şahika Ercümen'le madalya arayacak.

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