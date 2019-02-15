Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Akbaş, mezarı başında anıldı

TOKAT, () - DÜNYA şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 30'uncu yıl dönümünde Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesindeki kabri başında anıldı.

Anma törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Almus Kaymakamı Hamza İnam, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çevreli Belediye Başkanı Ercan Gürer ve Merhum Hüseyin Akbaş’ın Kızı Semra Akbaş Esen, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan anma programında Hüseyin Akbaş'ın hayatı ve şampiyonlukları anlatıldı

Vali Ozan Balcı, ''Hüseyin Akbaş benim için Anadolu’nun, Tokat’ın, Almus’un, Çevreli’nin bağrından çıkıp, azmeden asla pes etmeyen bir yiğidin adı. Hüseyin Akbaş ikinci olarak bana şunu ifade ediyor. Sayısız dünya şampiyonlukları almış, milletimizin göğsümüzü kabartmış, bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızı sayısız yabancı ülkelerde dinletmiş, ulusal onurumuz, haklı gururumuz olmuştur. Bir millete, bir sporcuya verebileceği bundan daha büyük bir onur, bir gurur olabilir mi? Bir milletin zekasını, gücünü, karakterini, ahlakını, yetenek ve yetilerini milletler arası arenada göstermiş. Böylece Türk milletinin zekasını, kudretini, çalışkanlığını, çevikliğini bütün dünya milletlerine göstermiş. Bize yaşattığı ikinci bir gurur” diye konuştu.

Törenin ardından Çevreli Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezinde 'Minikler Serbest Güreş Şampiyonası' düzenlendi. Dereceye giren sporculara ödülleri Vali Ozan Balcı tarafından verildi.

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