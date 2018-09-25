Dünya şampiyonları Kaş'ta yarışacak

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde 2. Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Open Yarışları ve 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası 1-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Dünya Sualtı Sporları Federasyonu (CMAS) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Open Yarışları ve 3. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası 1-6 Ekim tarihleri arasında Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılacak. Uluslararası Serbest Dalış Kaş Başka Open ve Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'na 30 ülkeden yaklaşık 100 sporcu yarışacak. Şampiyonaya aralarında daha önceki şampiyonalarda dünya rekorlarına imza atan Rus Alexey Molchanov, Hırvat Goran Colak, Sloven Alenka Artnik ve Ukraynalı Natalia Zharkova gibi yarışmacılar katılacak.

Türkiye şampiyonaya Kaş'ta kamp yapan 11 kişiden oluşan milli takım sporcularıyla katılacak. Türk Milli Takımında daha önce dünya çapında dereceleri bulunan Derya Can ve Şahika Ercümen de yer alıyor. Yarışmalar paletsiz serbest ağırlık (CNF), sabit ağırlık (CW), sabit ağırlık çift palet (CW- BF) ve ip destekli sabit ağırlık (FIM) dallarında yapılacak. Şampiyona 1 Ekim günü yapılacak açılış töreniyle başlayacak.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "İki büyük organizasyona Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin desteğiyle iki yıl üst üste Kaş'ta ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmak ülkemiz için bir gurur kaynağı. 30 ülkeden 100'ün üstünde dünyanın en iyi sporcuları Dünya Şampiyonası'na, 17 ülkeden 30'un üstünde sporcu Kaş Başka Open Yarışları'nda Kaş'ın muhteşem denizinde tek nefeste dünya, Avrupa ve Türkiye rekorları için mücadele edecek" dedi.

Kaş'ta geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nı, bir yıl önce Dünya Şampiyonası'nı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Şahin Özen, "Kaş serbest dalış sporu için sualtında ve su üstünde her türlü olanağa sahip. Bu şampiyonalarla dünyanın en iyi serbest dalış bölgesi olan Kaş, yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Ayrıca Kaş'ta kurulan CMAS- TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi, dünyanın en iyi sporcularının eğitim dalışına ev sahipliği yapıyor. En büyük amacımız milli sporcularımızın bu şampiyonada yeni madalyalar kazanarak, rekorlar kırması" diye konuştu.

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