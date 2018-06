Dünya şampiyonasında dereceye giren spoculara coşkulu karşılama 

İŞİTME Engelliler Dünya Şampiyonasında dünya ikincisi ve üçüncüsü olan güreşçiler Kızılcahamam'da coşkuyla karşılandı.

Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı sporcularından İsmail Hakkı Bostan ve Mahir Can Yurt, 9-21 Haziran tarihleri arasında Rusya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonasına katıldı. Milli Güreşçi İsmail Hakkı Bostan Büyükler Kategorisinde 70 kiloda dünya ikincisi olurken, gençler kategorisinde 60 kiloda ise Mahir Can Yurt dünya üçüncülüğünü elde etti.

Kızılcamaham'a dönen ve konvoyla karşılanan milli güreşçiler için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törene Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar ve güreşçilerin aileleri katıldı.

Belediye Başkanı Muhittin Güney, sporcuları her zaman desteklediklerini belirterek genç güreşçileri tebrik etti. Kaymakam Mehmet Yıldız ilçede spora ve sporcuya verilen öneme değinerek, "Kızılcahamam tam bir spor kenti haline geldi. Ancak siz ne kadar destek verirseniz verin eğer böyle iki yiğit yoksa başarı gelmiyor. İsmail Hakkı ve Mahir Can Yurt’u alnından öpüyorum, tebrik ediyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdılar. Kızılcahamam tam bir spor kendi oldu dedim ya ilçemizde süper lig takımları, milli takımlar gelip kamp yapıyorlar" diye konuştu.

Sporculara çeşitli hediyeler verilirken kurban kesilerek İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından dua edildi.

FOTOĞRAFLI



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×