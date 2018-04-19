Dünya rekoru bayrağı görmek isteyenler meydana akın etti

KAYSERİ,() BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tarafından lale peyzajı ile yapılan dünyanın en büyük Türk Bayrağı halkın büyük ilgisiyle karşılaştı. Dünya rekoru kıran Türk Bayrağını görmek isteyenler Cumhuriyet Meydanı’na akın etti.

Dünya Rekorları Rekor Tescil ve Hakem Heyeti tarafından tescil edilen, 168 bin 100 lalenin kullanılmasıyla yapılan 403,44 metrekare büyüklüğündeki Türk Bayrağı ziyaretçi akınına uğruyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu güzelliği görmek için Cumhuriyet Meydanı’na gelenler fotoğraflar çektirerek bu özel anı ölümsüzleştiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’na giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Çelik, dünya rekoru bayrağın önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Birçok vatandaşın bayrağımızı görmek için ay yıldızlı tişörtlerle Cumhuriyet Meydanı’na geldikleri görüldü.

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