Dünya ikincisi güreşçiyi belediye altınla ödüllendirdi

RUSYA'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 92 kilo işitme engelliler kategorisinde dünya ikincisi olan 16 yaşındaki güreşçi Serhat Akbulut, Sivas Belediyesi'ni ziyaret etti.16 yaşında olmasına rağmen büyük bir başarıya imza atan genç güreşçiyi, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Özaydın ve Abdurrahim Ceyhan karşıladı. Başkanlık makamındaki ziyarette güreşçinin babası Erol Akbulut da hazır bulundu. Yıldızlar kategorisinde dünya ikincisi olan Serhat Akbulut'u kutlayan Başkan Yardımcısı Özaydın, "Ülkemizden ve şehrimizden bir dünya ikincisi çıkması bizleri çok mutlu etti. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırması, İstiklal Marşımızı okutması da elbette ayrı bir güzellik. Başarılarının devamını diliyor, dünya birincilikleri ve şampiyonluklar bekliyoruz." dedi. Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan ise, "Dürüst, başarılı genç bir kardeşimiz olan Serhat'a hem spor, hem de okul hayatında başarılar diliyorum. İnşallah ülkemizi daha nice şampiyona ve olimpiyatlarda çok güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Tebrik ve teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Yardımcısı Ceyhan, Serhat Akbulut'a altın hediye etti.

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