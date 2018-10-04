Dünya Hayvanları Koruma Günü Barınakta Kutlandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' Belediye Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda, İlk ve ortaokullar arası düzenlenen yarışma barınak bahçesine kurulan resim atölyesinde gerçekleşti. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler veteriner önlüğü giyerek stetoskop ile hayvanları muayene edip kalp atışlarını dinledi. Ayrıca tüm öğrenciler çizgi film karakterlerini canlandıran maskotlar ve palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Öğretmenler, okul yöneticileri ve velileri eşliğinde etkinliğe katılan öğrenciler, barınaktaki hayvanları sevme fırsatıda buldular. Tüm öğrenci, öğretmen ve velilere çeşitli hediyeler verilerek aşure ikram edildi.

Hayvan sevgisini boyalarla kâğıtlara yansıtan öğrencilere, resim malzemeleri belediye tarafından karşılandı. Yarışmada jüri üyelerinin değerlendirme sonucunda İlkokullar kategorisinde, Münire Hanım İlkokulu Ahmet Demiryürek birinci, Cebelibereket İlkokulu Hatice Efsa Kılıç ikinci, Osmaniye Doğa Koleji Sare Koç üçüncü oldular ve Mithatpaşa İlkokulu’ndan Şüheda Kalkan mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ortaokullar kategorisinde, Karacaoğlan Ortaokulu Fatma Sena Tamer birinci, 75.Yıl Ortaokulu Sevgi Uyanık ikinci, Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu Ravza Geyik üçüncü oldular ve Cebelibereket Ortaokulu’ndan Gülçehre Kaymak mansiyon ödülüne layık görüldü. Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, Osmaniye Belediyesi olarak hayvanları korumak ve daha iyi yaşam koşullarını sağlamak amacıyla sevgi ve şefkatle hizmet vermeye gayret ettiklerini ifade etti. Yüceer, çocuklar için hayvan rehabilitasyon merkezimizde bir takım etkinlikler düzenleyerek, hayvan sevgisini aşılamayı ve hayvanlara karşı duyarlıklarını bütün hayatlarına yansıtacak şekilde kazandırmak istediklerini belirterek, "Hayvan barınağında sadece hayvanlara hizmet etmiyoruz aynı zamanda eğitim hane olarak ta çalışmalarımızı yürütüyoruz. Küçük veteriner hekim projemizle de yıl boyunca öğrencilerimize istedikleri zaman hayvanlarla iletişim kurarak yakından tanımalarını sağlıyoruz. Bugünün amacı ortak hayatı paylaştığımız hayvanları korumak, daha iyi koşullarda beslenme ve barınma koşullarını sağlamak adına bir farkındalık oluşturmaktır. Aynı zamanda bu farkındalığın hergün devam etmesini sağlayabilmektir. Etkinliğimize katkı ve katılım sağlayan sevgili öğrencilerimize, değerli öğretmen ve velilerimize, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."dedi. Etkinliklere Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağına bilimsel destek veren Çukurova Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri de katıldı. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününün anısına sokak hayvanlarının beslenmesi noktasında katkı sağlayan firma yöneticilerine ve 'hayvan dostu vatandaş ödülü’ne layık görülen hayvan severlere plaket takdimi yapıldı.



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