Dünya Gümrük Gününde bir araya geldiler

Muammer İRTEM/BURSA, () - HER yıl 26 Ocak tarihinde tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Gümrük Günü’nde, gümrük müdürlüğü çalışanları ve gümrük müşavirleri Bursa'da düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün, Cemil Usta’da düzenlediği yemeğe Bursa Vali Yardımcıları Mustafa Gündoğan ve Ergun Güngör, Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Hasan Eken, BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak, Bursa OSB Denetleme Kurulu Üyesi ve URTEB Genel Başkanı Ahmet Özenalp ile çok sayıda Gümrük Müdürlüğü çalışanı ve gümrük müşaviri katıldı. Programda bir selamlama konuşması yapan Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Hasan Eken, “764 personelimiz ile 2018 yılında 14 milyar dolarlık ithalat ve 18,5 milyar dolarlık ihracatla, dış ticaret hacmine 33 milyar dolarlık katkı sağladık. Bu dönemde; 271 bin TIR, 487 bin konteynır, 300 bin yolcu ve 11 bin gemi işlemi yaptık. Ayrıca müdürlüğümüz, gerçekleştirdiği 7,5 milyarlık vergi tahsilatıyla da Ticaret Bakanlığında önemli bir rol oynamaktadır. Bu rakamlara ulaşmamızı sağlayan tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca, bu işlemlerin tek bir merkezde gerçekleşmesini sağlayan, Türkiye’de bir ilk olan TIR Parkını Bursa OSB’ye kazandıran Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz’a ve Ahmet Özenalp’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

"GÜMRÜK TEŞKİLATLARI

Ticaretten Sorumlu Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan da Dünya Gümrük Günü’nün toplumda farkındalık yaratmak için önemli olduğunu söyledi. Gündoğan, “Devletlerarasındaki ticaretin düzenli, her devletin haklarına ve faydasına uygun gerçekleşmesi için, bazı kuralların uygulanması gerekiyor. İşte bu noktada gümrük teşkilatları; dünyanın her yerinde, bir taraftan uluslararası ticareti geliştirerek insanlığa fayda sağlarken, bir taraftan da güvenlik açısından sorun oluşturabilecek mal ve eşyaların ülkelere girişinin engellenmesi için mücadeleler yürütüyor. 2019 yılı Dünya Gümrük Günü’nün sloganı olan ‘Kesintisiz Ticaret, Seyahat ve Taşımacılık için Akıllı Sınırlar’ın düzgün bir şekilde uygulanması için, çağın gereklerinin uygulanması şarttır. Türkiye olarak bizler de gümrük altyapısı olarak önemli mesafeler kat ettik ve en iyi şekilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

"TIR PARKI TÜRKİYE'DE İLK VE ÖNCÜ OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"

Bursa OSB TIR Parkı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bursa OSB Denetleme Kurulu Üyesi ve URTEB Genel Başkanı Ahmet Özenalp de, “Proje yapmak artık kolay ama önemli olan bu projenin hayata geçmesini sağlayacak başlangıcı gerçekleştirebilmek, projeye güvenip kaynak ayırmaktır. Bu kaynağı ayırıp, projenin geleceğine güven duyduğu için OSB Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hüseyin Durmaz Bey’e OSB yönetimimize, bürokratik katkıları için Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürümüz Hasan Eken Bey ve o tarihteki Bursa Gümrük Müdürü Haşim Mıdık Bey’e, diğer gümrük bürokratlarına katkıları için teşekkür ediyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından, Uludağ Gümrük Müdürlüğü’nün işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmesini sağladıkları için Bursa Vali Yardımcıları Mustafa Gündoğan’a, Ergun Güngör’e, BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak’a, Bursa OSB Denetleme Kurulu Üyesi ve URTEB Genel Başkanı Ahmet Özenalp’e plaket takdim edildi.