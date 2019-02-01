Dünya Gümrük Günü'nde, gümürük kapılarını ziyaret etti

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() - DOĞU Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, ‘Dünya Gümrük Günü’ kutlama etkinlikleri kapsamında Hatay ile Osmaniye’de kendilerine bağlı Gümrük kapıları, Müdürlükleri ve amirlikleri ziyaret etti.

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ali Aygün, Cilvegözü ve Zeytindalı Mülki amirleri ile bir araya geldiklerini belirterek “Vatanımızın sınırlarını hassasiyetle korumaya devam ediyoruz” dedi. ‘Dünya gümrük günü’ kapsamında ayrıca Antakya, Yayladağı, Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Osmaniye Gümrük Müdürlüğü ile Toprakkale Kaymakamı Ali Yıldırım’ı da ziyaret etti. Bölge Müdürü Ali Aygün, Gümrük Müdürlükleri ziyaretlerinde hem incelemelerde bulunduğunu hem de günün önem ve anlamına ilişkin karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

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