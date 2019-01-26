Dünya Gümrük Günü İskenderun'da kutlandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),()-HATAY'ın İskenderun ilçesinde Doğu Akdeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü çalışanları Dünya Gümrük Günü nedeniyle bir araya geldi.

Dünya Gümrük Günü nedeniyle Atatürk Anıt Alanı'nda bir araya gelen Doğu Akdeniz Gümrük Bölge Müdürü Ali Aygün, daire müdürleri ve personeli ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunup ve İstiklal Marşı'nı okuyan gümrük çalışanlarının gününü kutlayan Ali Aygün, "Devletimize, milletimize ve ordumuza en iyi şekilde hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

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