Dünya Gıda Günü Yenimahalle’de kutlandı

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde, ‘Dünya Gıda Günü’ düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Yenimahalle Batıkent Meydan AVM önünde düzenlenen etkinliğe, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve ilçe yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları Başar Bal, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri ve FAO Programlar Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman katıldı. Etkinlikte, dünyada açlıkla mücadele eden birçok ülkenin içinde bulunduğu duruma ve üretilen gıda miktarının dengesiz dağıtımına dikkat çekildi. Dünya genelinde yaşanan açlığa son vermek için ‘Eylemlerimiz geleceğimizdir’ temasıyla yapılan etkinliğe katılan ilçe sakinleri, alanda ilçe genelinde hizmet veren birçok gıda firması tarafından kurulan stantlarda ikram edilen ürünleri tadarak, FAO yetkilileri tarafından dağıtılan Dünya Gıda Gününe özel kitapçıklarla konu hakkında bilgi sahibi oldu.

‘ÇALIŞMALI, ÜRETMELİ VE HAKÇA BÖLÜŞMELİYİZ’

Dünyanın önemli bir kısmının açlıkla boğuştuğu ve bunların önemli bir bölümünü de Müslüman ülkelerin oluşturduğunun altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Dünyanın ürettiği toplam gıda miktarı bir kısmında fazlasıyla tüketilirken, diğer bir kesim açlık çekiyor. Ülkemiz gıda üretiminde kendine yeten bir ülke durumundayken, uygulanan yanlış tarım politikaları ve toplum olarak aşırı tüketim alışkanlıklarının çoğalması sonrasında hemen hemen her ürünü dışarıdan temin etme yoluna gitmekteyiz. Tahıl ambarı olarak bilinen ülkemizin sadece kendi içerisinde değil, ürettiği gıda miktarıyla çevre ülkelerinde gıda ihtiyacını karşılayacak konumda olmalıdır. Toprağımızın, havamızın, suyumuzun kıymetini bilmeliyiz. Çalışmalı, üretmeli ve hakça bölüşmeliyiz” dedi.

‘EYLEMLERİMİZ GELECEĞİMİZDİR’

Dünya genelinde var olan gıda israfına dikkat çekerek, açlıkla mücadelenin önemine vurgu yapan FAO Programlar Sorumlusu SheikhAhaduzzaman,”Dünya Gıda Günü’ vesilesiyle Yenimahalle de bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu senenin dünya gıda günü konusu eylemlerimiz geleceğimizdir. 2030 da açlığa son verilen bir dünya mümkün. Açlığa son verilen bir dünyaya ulaşmak için herkesin bir rolünün olduğunun altını çiziyoruz. Açlığa son demek, herkesin, her yerde, güvenilir, sağlıklı ve besleyici gıdaya erişmesi için hep birlikte çalışmamız demektir. Aynı zamanda gezegenimizin kaynaklarını daha akıllıca kullanmamız için yeni bir yaklaşım benimsememiz gerekmektedir. Öncelikle var olan israfı önlenmeli ve gündelik yaşam tarzlarımızı değiştirmeliyiz” diye konuştu.

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