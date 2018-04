Dünya çocuklarından Çiftçi’ye ziyaret

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 9 ülkeden gelen çocukları makamında ağırladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Makedonya, Romanya, Gürcistan, Azerbeycan, K. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kosova, Kırgızistan ile Mardin, Siirt, Adıyaman, Şırnak, Gaziantep, Kilis, ve Siirt'ten gelen çocukları makamında ağırladı. Çocuklara sarılarak onların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eden Başkan Nihat Çiftçi, daha sonra günün anısına temsili olarak makamını Şanlıurfa Ali Baba İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Kocaoğlu'na teslim etti. Başkanlık koltuğuna oturan 3. sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Kocaoğlu, tüm çocukların gününü kutlayarak okulu için sentetik saha talebinde bulundu. Telefonla Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürünü arayarak talimatlarını veren Kocaoğlu'nun sohbeti dinleyenleri güldürürken burada bir değerlendirme yapan Başkan Nihat Çiftçi, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'dan tüm çocuklara selamlarını göndererek konuşmasına başlayan Başkan Çiftçi, "Tüm dünyaya mesajımız şu; barış içerisinde yaşayalım. Her çocuk barış içerisinde yaşamayı hak eder. Her kıtada ve her coğrafyada. Tüm çocuklar çiçektir, etrafına her zaman güzellik saçar. Ve çocuk dünyanın neresinde olursa olsun çocuktur ve her zaman güzelliği hak eder. Tüm coğrafyalara barış ve tüm ülkelere kardeşlik diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa genelinde çocuklara ve gençlere yönelik çalışmaları da değerlendiren Başkan Çiftçi, "Büyükşehir olarak 23 Nisanda çok büyük bir projeyi daha şehrimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu proje Çocuk Oyun Dünyası. 30 bin metrekare üzerinde kurulu, tüm çocukların gidip oynayabileceği bir proje. Çünkü biz biliyoruz ki; bir şehirde çocuklar mutlu olmazsa o şehir mutlu olamaz. Çocuklar; geleceğimizin doktorları, öğretmenleri ve mühendisleri olacaktır. Bu topraklar onlara emanet edilecektir. Onun için kütüphaneler, gençlik merkezleri ve spor merkezleri yapıyoruz." diye konuştu.

Ardından çocuklara hediyeler veren Başkan Çiftçi, günün anısına hep birlikte fotoğraf çektirdi.

