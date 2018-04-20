Dünya çocukları Şanlıurfa’yı şenlendirdi

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kente gelen 9 ülkenin çocukları çeşitli gösterilerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Programı sebebiyle 9 ülke ve 8 il temsilcileri Şanlıurfa'ya geldi.Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Kosova, Kırgızistan, Bulgaristan, Makedonya, Azerbaycan, Bosna Hersek’den oluşan 9 ülke ile Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Batman, Adıyaman, Siirt, Şırnak, Kilis, Sirt Pervari'den oluşan heyet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gösteriler düzenledi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte ekipler Birecik, Siverek, Halfeti, Viranşehir, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen okullar da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören gösterilerini gerçekleştirerek Dünya Çocukları olarak Şanlıurfa’da barış, kardeşlik duygularının pekişmesine büyük katkıda bulundu. Gösterilerin ardından çocuklar Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik mekanları gezdi. Çocuklardan oluşan heyete il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin temel eğitim hizmetleri sorumluları ve şube müdürleri eşlik etti.

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