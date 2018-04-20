Dünya çocukları Foça'da

İZMİR'in Foça ilçesine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 4 yabancı ülkeden öğrenciler geldi. Yabancı çocuklar, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'a konuk oldu.

Ukrayna, Gürcistan, Karadağ ve Makedonyalı öğrenciler, rehber öğretmenleri ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar eşliğinde Foça Belediye Başkanı CHP'li Gökhan Demirağ'ı ziyaret etti. Misafir heyete "Hoş geldiniz" diyen Demirağ, "23 Nisan, bizler için çok önemli. 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' diyen tek lider, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve 23 Nisan Bayramı'nı tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Sizleri Foça'mızda misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Foça'da sizleri bizlerle buluşturan öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yüksel Akar'a ve değerli öğretmenlerimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak isterim. Her şeyin küçüğü güzeldir; çocuklar çok güzeldir. Çocukların bayramını sizlerle birlikte coşkuyla kutlamak istiyoruz" dedi.

PAZARTESİ GÜNÜ ŞENLİK VAR

Misafir ülke çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Foça Belediyesi'nin destekleriyle hazırladığı '2. Foça Uluslararası Çocuk Şenliği'ne katılacak. 23 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadı'ndaki kutlamada Gürcistan topluluğu, saat 12.00'de başlayacak törenlerde ise Yeni Foça'da Ukrayna topluluğu, Bağarası'nda Makedonya topluluğu ve Gerenköy'de Karadağ topluluğu gösterilerini sunacak.

Aynı gün Kavala Kafe önünde saat 18.30'da başlayacak olan kortej yürüyüşüne Ukrayna, Gürcistan, Karadağ ve Makedonya'dan gelen 107 misafir öğrenci ile Foçalı öğrenciler katılacak. Foça Demokrasi Meydanı'nda sona erecek kortej yürüyüşünün ardından konuk ve ilçedeki öğrenciler, gala gösterilerini sunacak.

FOÇA (İzmir), ()

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