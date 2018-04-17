Dünya Bilimler Akademisi heyeti, çilek ve enginer üretimini inceledi

MALEZYA, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus, Arjantin, Nijerya, İtalya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye temsilcilerinden oluşan Dünya Bilimler Akademisi heyeti, Urla’yı ziyaret etti.

Urla’da 2017 yılında 3 kadın üretici ile başlayan ve daha sonra 28 kadın üreticiyle devam eden çilek yetiştirme projesini inceleyen heyet, Kuşçular Köyü’nde çilek tarlasını ziyaret etti. Heyet, Urla Belediyesi’nin düzenlediği tarımsal faaliyetler, kadın istihdamına yönelik projeler ve festivaller hakkında bilgi aldı.

Kırsal alanda kadın istihdamını arttırmaya yönelik projelere destek veren Urla Belediyesi’nin çiftçilere her zaman destek olduğu, kooperatifleşme sayesinde üretilen ürünlerin yurtdışına pazarlama imkanının da yaratıldığının altı çizildi. Ayrıca Urla’nın tescilli markası olan Sakız Enginarı adına düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali sayesinde Urlalı enginar üreticilerinin gelirinin 3 yılda yüzde 275 oranında, ekim alanlarının ise yüzde 87.5 arttığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlattıkları Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) hakkında da bilgi veren Dünya Bilimler Akademisi Genç Üyeler Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Baran, Urla Belediyesi’nin faaliyete geçirmiş olduğu projelerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, çalışmaları yakından takip edeceklerini, düzenlenecek olan toplantılarda ise Urla’da yapılan çalışmalardan bahsedeceklerini belirtti.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF