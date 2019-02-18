Dünya Bankası Proje ekibinden ziyaret

OSMANİYE, () - DÜNYA Bankası proje ekibi, Suriyeli sığınmacılara yönelik kırsal istihdam alanında tasarlanan proje kapsamında, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulundular. Yapılan görüşmenin, söz konusu projenin tasarımının nihai hale gelebilmesi için gerçekleştirildiğini söyleyen İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Ülkemizde Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Avrupa Birliği Sığınmacı Mali Yardım Aracının 2. Dönemine (FRİT II) ilişkin verilecek olan hibe vasıtasıyla sığınmacıların Sosyal Uyum Yardımı (SUY-ESSN) sisteminden çıkışları ve gerekli donanıma eriştirilip iktisadi hayata katılımları planlanmaktadır." dedi.

Bu süreçte tarım sektörünün birincil öneme haiz olduğunu, Suriyeli sığınmacılar için çeşitli iş fırsatları oluşturulabileceği gibi çiftçilerin üretim maliyetlerinin de düşürülebileceğinin düşünülmekte olduğunu kaydeden Sağlam şöyle devam etti: "Gelinen noktada Bakanlığımız FRİT II fonları için yapılacak başvuru için uygun gördüğü alanlardan biri olan kırsal istihdam alanında Dünya Bankası ile bir proje tasarlamaya başlamıştır. Bu proje kapsamında Suriyeli sığınmacılarla birlikte vatandaşlarımızın da tarımsal üretim alanlarında belirli bir süre istihdam edilmesi tasarlanmaktadır. Söz konusu projenin tasarımının nihai hale gelebilmesi için Dünya Bankası Proje Ekibi tarafından İl Müdürlüğümüze bir ziyaret gerçekleştirilmiştir."

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