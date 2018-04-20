Dünya Amatör Telsizcilik Günü kutlandı

TÜRKİYE Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) İzmir Şubesi, '18 Nisan Dünya Amatör Telsizcilik Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı. TRAC İzmir Şubesi'nin Bayraklı'daki merkezinin önündeki açık alanda gerçekleştirilen kutlama İzmir ve yakın çevresindeki amatör telsizcileri bir araya getirdi.

Kokteylle başlayan etkinliğe katılanlara seslenen TRAC İzmir Şube Başkanı Gökçe Doğan, dernek üyesi olsun ya da olmasın, çağrılarına uyarak kutlama etkinliğine katılan tüm amatör telsizcilere teşekkür etti. Derneğin eğitim, çevrim uygulamaları ve alan çalışmaları hakkında bilgi veren Doğan, gerçekleştirdikleri etkinliklere ilişkin video sunum yaptı. TRAC olarak afet ve acil durum haberleşmesi alanında uzmanlaştıklarını anlatan Gökçe Doğan, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) ulusal düzey haberleşme hizmet grubuna destek çözüm ortağı olduklarını hatırlattı. TRAC İzmir Şube Başkanı Doğan, amatör telsizcilerin “afetlerin görünmez kahramanlarıö olduğunu söyledi.

Amatör telsizci sayısının her geçen yıl arttığını belirten Gökçe Doğan, kapılarının üye olan ya da olmayan, lisanslı tüm amatör telsizcilere açık olduğunu söyledi. Doğan, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla birlikte “18 Nisan Dünya Amatör Telsizcilik Günüönü önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı etkinliklerle kutlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

TRAC İzmir Şubesi'nin Dünya Amatör Telsizcilik Günü kutlamalarına kendisi de amatör telsizci olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tibet Kurtulan da katıldı. Görevi ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle amatör telsizcilik etkinliklerine bugüne kadar katılamadığını belirten Kurtulan, "Önümüzdeki zamanda sizlerle amatör telsiz frekanslarında buluşmaya çalışacağım" dedi.

TRAC Manisa Şube Başkanı Serkan Eren, TRAC Aydın Şube Başkanı Mesut Pargan, TRAC Nazilli Şube Başkanı Uzay Tok ile dernek yönetici ve üyeleri İzmir'deki Dünya Amatör Telsizcilik Günü etkinliğinde bir araya geldi. Gökçe Doğan'ı kutlayan Eren, Pargan ve Tok, TRAC İzmir'in başarılı çalışmalarının tüm derneklere örnek olduğunu dile getirdi.

Dernek merkezinin bulunduğu Fuat Edip Baskı Mahallesi Muhtarı Necdet Sivarioğulları, ile merkezi TRAC İzmir'e tahsis eden Bayraklı Belediyesi'ni temsilen Fen işleri Teknikeri Erdal Akar da etkinliğe katılanlar arasında yer aldı. Etkinlik sırasında TRAC İzmir'e emek, katkı ve destek veren kişilere, kurum ve kuruluş temsilcilerine plaketleri ve teşekkür belgeleri verildi.

Etkinliğe katılanlara düzenlenen çekilişle amatör telsizcilikle ilgili çeşitli armağanlar verildi. Renkli görüntülere sahne olan çekilişe FAEM Elektronik, FOX Elektronik, ÖZMAK Telsiz Antenleri ve TEKNİK Elektronik'in sponsor oldu. Çekilişe katılanlar telsiz kulaklığından anten, kablo ve konnektörlere, analog ve dijital telsizlere kadar pek çok armağanla buluştu.

18 NİSAN DÜNYA AMATÖR TELSİZCİLİK GÜNÜ

Uluslararası Amatör Radyo Birliği (International Amateur Radio Union - IARU) 18 Nisan 1925 günü Pariste kuruldu. Uluslararası Amatör Radyo Birliği'nin kurulduğu gün 'Dünya Amatör Telsizcilik Günü' olarak kabul edildi. Dünya üzerinde 3 milyondan fazla lisanslı amatör telsiz operatörü bulunuyor. 18 Nisan Amatör Telsizcilik Günü, dünya üzerinde amatör telsizcilik kuruluşlarının düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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