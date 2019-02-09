Dulkadiroğlu'nda ruhsatsız işyerleri kapatıldı

KAHRAMANMARAŞ'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu Ruhansız işyerleri Dulkadiroğlu Belediyesi zabıta ekiplerince kapatıldı.

Dulkadiroğlu zabıtası, işyerlerine yönelik yaptığı denetimlerde birçok iş yerinin faaliyetinin uygunsuz olduğunu tespit etti. Ekipler bunun üzerine, uygunsuz olan iş yerlerinin faaliyetten men etti. Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, denetim çalışmalarının vatandaşın kaliteli ve daha iyi hizmete ulaşması adına yapıldığını söyledi. Kapatılan iş yerlerinin çoğunluğunun Suriyelilere ait olduğunu kaydeden Başkan Okay, gerekli yasal işlemleri yerine getirerek ruhsat alan iş yerlerinin yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi.

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