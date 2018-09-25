Dulkadiroğlu Belediyesi'nden gençlere yatırım

KAHRAMANMARAŞ, () - DULKADİROĞLU Belediyesi bölgenin en büyük gençlik merkezini düzenlenen törenle hizmete açtı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bu gençlik merkezleri örnek gençler yetiştirecek, gençlerimizin geleceğini teminat altına alacak" dedi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, en önemli seçim vaatlerinden biri olan Kahramanmaraş'ın en büyük gençlik merkezi projesini tamamlayarak hizmete açtı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın da katıldığı açılış programı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ak belediyecilik anlayışıyla inşa edilen bu gibi gençlik merkezlerinin örnek gençler yetiştireceğini söyledi. 15 Temmuz Şehidi Abdullah Tayip Olçok'ı örnek gösteren Ünal, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin hizmete sunduğu gençlik merkezinin yeni Abdullah Tayip Olçok'lar yetiştireceğini dile getirerek şöyle dedi:

"İktidarımız döneminde ortaya koyduğumuz tüm projelerde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi önceliğimize aldık. 15 Temmuz şehidi Abdullah Tayip Olçok örnek bir gençtir. Biz bu gibi tesislerde böyle örnek gençler yetiştireceğiz. Ak belediyecilik anlayışının dünyada bir benzeri yoktur. Bizim belediyecilik anlayışımız gençlik merkezleri, sığınma evleri, kurs merkezleri ve sosyal tesisler yapmaktır. Tüm bu hizmetler aşkla yapılır. Biz bu aziz millete Ferhat gibi sevdalıyız. Bu millet için dağları deleriz. Gece yastığa başımızı koyduğumuz zaman bu hizmetleri hayal ediyoruz. Gençlik merkezleri, okullar, sosyal tesisler yapmayı hayal ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de belediyecilikte yeni bir döneme geçiyoruz. Şehirlerimizin artık alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturduk. Bundan sonraki süreçte gençlik merkezleri, bilgi evleri, kültür ve sanat atölyeleri inşa edeceğiz. Ben bu güzel tesisi inşa eden belediye başkanımıza ve tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum."

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, verdiği sözü yerine getirmenin haklı gururunu yaşadığını söyledi. Seçim sürecinde gençliğe yönelik en önemli vaatleri arasında yer alan gençlik merkezini tamamlayarak hizmete açtıklarını aktaran Başkan Okay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana gençlerimize yönelik çok önemli hizmetler yaptık. Bu hizmetlerimiz arasında en önemli ve seçim vaadimiz olan bu gençlik merkezini hizmete açmanın gururunu yaşıyorum. Çok geniş bir alana sahip olan bu gençlik merkezimiz şehrimizin en büyüğü olma özelliği taşıyor. Gençlerimiz burada geleceğin teminatı olarak yetişecek. Ben programımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir belediyesi olarak gençliğe verdikleri önemi hatırlatan Erkoç, tüm belediyelerle iş birliği içerisinde Kahramanmaraş'ın kalkınması ve gelişmesi adına çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından açılış seremonisi yapıldı. Kurdele kesiminin ardından gençlik merkezi gezildi ve akabinde Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından hazırlanan aşure katılımcılara ikram edildi.

Açılış programına; 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur, Dulkadiroğlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, Onikuşubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, il protokolü, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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