Dükkanı iş yeri sahibine esnaflardan yardım

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA(Kayseri), () -KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde akvaryum ve muhabbet kuşu satan bir işletmede çıkan yangın sonucu iş yerinde büyük zarar oluşan esnafa ilçenin esnaf odası ve komşuları sahip çıktı.

Geçtiğimiz gün Tomarza ilçesinde Ali Rıza Çavuş’a ait akvaryum ve muhabbet kuşu satan bir işletmede çıkan yangın sonucu iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yaşanan yangın sonucunda işletmede büyük maddi zarar oluştu. Tomarza Esnaf Odası Başkanı Yaşar Polat öncülüğünde ilçe esnafı el ele vererek küle dönen iş yerini toplanan yardım paraları ile onardı.

Tomarza Esnaf Odası Başkanı Yaşar Polat yaptığı açıklamada "Esnaf Odası Başkanı olarak bir esnafımızın iş yerini kapatmasına gönlümüz razı gelmediği için oluşan yangında çıkan maddi hasarda oluşan yaraların sarılması için bir yardım kampanyası başlattık. Sağ olsun ilçe esnafımız ve ilçe halkımız maddi yardımlarda bulunarak genç kardeşimizin tüm maddi zararlarını karşılayarak iş yerini yeniden açılmasını sağlamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu vesile ile yardım kampanyasına katılan-katılmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

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