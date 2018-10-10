Düğünde atılan mermi sokağa düştü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da Hava Meydan Komutanlığı önünde mermi çekirdeği bulunması üzerine olay yerine gelen polis, 'yorgun mermi' olduğunu belirledi.

Hava Meydan Komutanlığı giriş kapısı önüne dün akşam saatlerinde mermi çekirdeği düşmesi üzerine durum polise bildirildi. Komutanlığa giden Olay Yeri İnceleme ekipleri, 'yorgun mermi' olduğunu belirledi. Bölgede akşam saatlerinde iki düğün olduğu, bu mermi çekirdeğinin de havaya ateş açılması sonucu buraya düşmüş olabileceği kaydedildi.