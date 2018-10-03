Düğün magandalarına göz açtırılmadı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğün, nişan ve asker eğlencesi gibi etkinliklerde asayiş olaylarını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında 552 kişi hakkında işlem yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan köy ve mahallelerde düzenlenen düğün, nişan ve asker eğlencelerine ani baskınlar yaptı. 5326 sayılı Kabahatler Kanununa muhalefet suçundan 307, 6136 sayılı Kanuna muhalefetten 141, Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak suçundan da 61 olmak üzere toplamda 513 asayiş olayı meydana gelirken, 325 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında emre aykırı davranıştan idari yaptırım cezası uygulandı.

552 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Meydana gelen olaylarda 552 şüpheli hakkında adli, idari ve yasal işlem yapılırken, 8 silah ruhsatı iptal edildi. Ayrıca 113 kurusıkı tabanca, 78 av tüfeği, 34 tabanca ele geçirildi. Yaşanan olaylarda 7 kişi yaralandı. Düğün ve eğlencelerde havaya silahla ateş açtığı tespit edilen, başka illerde görevli emniyet ve jandarma personeli de dahil olmak üzere tüm şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak, silah ruhsatları da tekrar ruhsat verilmemek kaydıyla iptal edildi.