Dubai fuarında 'Belkıs Yağ' ilgisi

GAZİANTEP, () - DUBAİ'de düzenlenen 'Gulfood 2019' Gıda Fuarına katılan Gaziantep firması Belkıs Yağ standına büyük ilgi gösterildi. Firmanın Genel Müdürü Nihat Kadir Özyurt, sektördeki dış pazar paylarını arttırmak istediklerini söyledi.

Gıda sektörünün dünyadaki en büyük fuarı ve Ortadoğu’nun yanı sıra Uzakdoğu ve Afrika pazarları içinde büyük önem taşıyan Dubai Gulfood 2019 Gıda Fuarında Belkıs Yağ standına büyük ilgi gösteriliyor. Dünyanın birçok ülkesinden fuara katılan alım heyetlerinin ilgi gösterdiği Belkıs Yağ standında yenilikçi ürünlere de yer veriliyor. Fuarla ilgili bir değerlendirme yapan Belkıs Yağ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kadir Özyurt, "Fuarda şu ana kadar önemli bağlantılar sağlandık ve gayet verimli çalışmaların gerçekleştiriyoruz. Belkıs Yağ olarak her yıl bu fuara katılıyoruz. Uluslararası fuarlar hem ülke hem de markaların tanıtımına fazlasıyla katkı sağlıyor. Belkıs Yağ kuruluşundan bu yana ufuk açıcı projeler hazırladı, ülke ihracatının artırılmasına katkı sağladı. Bunları yapabilmenin yolu da uluslararası arenadan geçiyor. Biliyoruz ki Gulfood ve benzeri fuarlar hem ülke hem de markaların tanınmasında çok etkili oluyor. Bunu bilen, bunun farkında olan şirketler o fuar, bu fuar ülke ülke, kıta kıta geziyor. İnsanlar tanıdığı, güvendiği şirketlerle uzun soluklu çalışıyor. Biz de hem şehrimizin hem de firmamızın tanıtımını yaptık. Yeni görüşmeler yaptık, fuar vesilesiyle farklı pazarlara da açılmış olacağız" diye konuştu.

Şirketlerinin 21 yıl önce Nizip’te kurulduğunu ifade eden Özyurt, 1sıvı ve margarin yağ sektöründe iç ve dış piyasaların aranan markası haline geldiklerini ve 40’a yakın ülkeye ihracat yaptıklarını kaydetti.

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