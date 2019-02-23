Dubai'deki fuarda Türk gıda sektörü şov yaptı

ORTADOĞU'nun en büyük gıda fuarı olan Dubai Gulfood 2019 Fuarı'nda Türk meyve sebze mamulleri görücüye çıktı. Türk gıda sektörü, 171 firma ile fuarın en büyük katılımcılarından biri olurken, Ortadoğulular, Türk meyve sebze mamullerine ilgi gösterdi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2019 yılının ilk tanıtım atağını, 6-8 Şubat 2019 tarihlerinde Almanya'da düzenlenen dünyanın en büyük yaş meyve sebze fuarı Fruit Logistica Fuarı'nda yaparken, ikinci tanıtım etkinliği 17-21 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen Dubai Gulfood Fuarı oldu. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) standında fuar süresince; katılımcılara sarma, turşu, sos, reçel, kuru domates tadım seansları düzenlendi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Ortadoğu ülkelerinin geleneksel ihraç pazarlarından olduğunu, bu bölgeye 2018 yılında yüzde 10'luk artışla 363 milyon dolar meyve sebze mamulleri ihraç ettiklerini, bu pazardaki konumlarını güçlendirmek istediklerini söyledi. Petrol gelirleriyle zenginleşen Ortadoğu ülkelerinde meyve sebze ve mamulleri üretiminin yok denecek kadar az olduğuna dikkati çeken Uçak, "Ortadoğu ülkeleri gıda ihtiyacını ithalatla karşılıyor. Bu ülkelere gerek coğrafi yakınlığımız, gerekse tarihi bağlarımız ihracatımızı geliştirmemiz için uygun bir zemin sağlıyor. Bizler de, yapacağımız tanıtım çalışmalarıyla Türkiye'nin ihracatının artmasına ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği adına 2019 yılı için ortaya koyduğumuz 1 milyar 50 milyon dolar ihracat hedefine ulaşmak için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Gulfood Fuarı'nda toplamda 4 bin 256 katılımcı firma yer alırken, Türkiye 171 firma ile katıldı. 100 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Gulfood Fuarı'nda Amerika, Avrupa, Afrika, Avusturalya ve Asya'dan bir çok ülke milli katılım düzenledi. Gulfood Fuarı'nda; Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'ni Yönetim Kurulu üyeleri Emin Demirci, Mehmet Kırıcı, Denetim Kurulu üyeleri Kenan Unat ve Aydın Yıldırım temsil ederken, EYMSİB'nin standını Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Can Dizdar, Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve Dubai Ticaret Müşaviri Hasan Önal ziyaret etti.

ORTADOĞU'DA EN BÜYÜK İHRAÇ PAZARI IRAK

Türkiye, 2018 yılında Ortadoğu ülkelerine 541 bin ton meyve sebze mamulleri ihraç ederken, 363 milyon dolar döviz geliri elde etti. Irak 181 milyon dolarla zirvede yer alırken, en fazla meyve sebze mamulleri ihraç edilen ikinci ülke 43.6 milyon dolarla Suriye oldu. İsrail, 35 milyon dolarlık Türk meyve sebze mamulleri tercihi ile üçüncü sıraya adını yazdırdı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne 31 milyon dolarlık, Suudi Arabistan'a ise 28 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatı yapıldı.

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