Duayen mimarlara plaket, yenilere rozet

ADANA,()-ADANA'da , Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri kapsamında mesleğinde 30-40 ve 50 yılını dolduran duayen mimarlara plaket verilirken, odaya yeni üye olan genç mimarlara da rozet takıldı.

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasında, yapılı çevrenin oluşmasındaki mimarlık mesleğinin önemine değinen Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün, imar barışını eleştirdi. Başkan Tüzün, “Bilindiği üzere, 'imar barışı' adı altında; hukuka saygılı yurttaşların cezalandırıldığı, bir 'İmar Affı' ile yasa ile karşı karşıyayız. Yasa dışı yapılaşmaları meşrulaştıran söz konusu yasanın kentimizdeki yansımaları olarak, bitmiş görünen yapılarda yeni kat ilaveleri veya eklenti faaliyetleri konusunda şikayetler alınmaktadır. İlgili belediyelerimizi göreve davet ediyor ve gerekli denetimlerin yapılmak sureti ile olası hukuksuzlukların ve söz konusu yasanın fırsata dönüştürülmesinin engellenmesini talep ediyoruz” dedi.

Törende yapılan konuşmanın ardından ilk olarak Mimarlar Odası'na yeni üyelere rozetleri takıldı. Daha sonra mesleğinde 30-40 ve 50 yılını dolduran duayen mimarlara plaketleri takdim edildi.

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