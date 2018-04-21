DTO İzmir Şubesi'nden İGC'ye ziyaret

DENİZ Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen'i makamında ziyaret etti.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi seçimlerinden başarıyla çıkarak ikinci kez Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Yusuf Öztürk, Başkan Yardımcısı Kenan Yalavaç ve Şube Müdürü Hatipoğlu ile birlikte İGC Yönetim Kurulu Başkanı Misket Dikmen'e nezaket ziyaretinde bulundu.

İGC Genel Sekreteri Gaye Karadağ, Yönetim Kurulu Üyesi ve Dokuz Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attila, Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Uçar ve Dokuz Eylül Gazetesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Gökmen Küçüktaşdemir'in de bulunduğu ziyarette Yusuf Öztürk, DTO İzmir Şubesi olarak geçen dönem yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, ilk dönemin çıraklık dönemi olduğunu, yeni dönemde usta işi projelere imza atacaklarını söyledi.

DTO İzmir Şubesi'nin yaklaşık bin üyeye sahip olduğunu hatırlatan Öztürk, bağımsız bir oda olabilmek için TOBB'un belirlemiş olduğu kriterleri yerine getirmek için çalıştıklarını ve önümüzdeki süreçte İzmir'in bağımsız bir odaya kavuşturulmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Yeni hizmet binası için tüm ön çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Öztürk, "Harekete geçmek için seçimlerin geçmesini bekledik. Ünlü mimarımız Şükrü Kocagöz'ün projelendirdiği DTO'ya yakışan binamızı iki yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

İzmir'e hizmet eden kurumların sıcak ve samimi ilişkiler kurması gerektiğinin altını çizen İGC Yönetim Kurulu Başkanı Misket Dikmen ise, kurumların bir arada ortak projeler üreterek İzmir'e önemli katkılar koyabileceğini vurguladı.

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