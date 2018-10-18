DTO'dan yeni müdüre ziyaret

DENİZ Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç ve Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü'ne atanan Serdar Görür'ü ziyaret etti.

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, yönetim kurulu üyeleri Hakkı Deniz ve Onur Kanıer ile Şube Müdürü Halil Hatipoğlu hazır bulundu. DTO İzmir Şubesi Meclis Başkanı Kenan Yalavaç, İzmir Alsancak Limanı'nın Türkiye'nin tüm limanları gibi güzide bir liman olduğuna dikkat çekerek, "İzmir'in ve bölgemizin uluslararası ticaretini, kentimizi ve limanımızı hep beraber geliştireceğiz" dedi.

İzmir Alsancak Limanı'nın denizcilerin gözbebeği olduğunu dile getiren DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de, "Ülkemizin tüm limanları bizim için önemli. Fakat Alsancak Limanı gibi kamunun elinde bulunan limanlar düzenleyici görevi görerek çok değerli bir işlevi yerine getiriyor. Geçmiş yıllarda İzmir Limanı'nda 18 geminin beklediği günler oldu. Bir geminin bekleme süresi 68 saate kadar çıkıyordu. Yapılan yatırımlarla sıkıntılı günler geride kaldı. Biz ekmeğimizi İzmir Limanı'ndan çıkartıyoruz. Dolayısıyla bizi ortağınız olarak görün" diye konuştu.

Limancılık sektörüne 38 yıldır hizmet verdiğini belirten TCDD İzmir Liman İşletme Müdürü Serdar Görür, İzmir ve bölge denizcileriyle yakın işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti. Görür, "Liman kullanıcılarına en iyi şekilde hizmet vermek bizim görevimiz. İzmir Limanı'na artı değer katmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu konuda ne yapılacağını biliyoruz. Limanımız için birşeyler yapacaksak birlikte yapacağız. Bu limanı hep beraber yöneteceğiz" dedi.

İZMİR, ()

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