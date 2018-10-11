Dt. Demircan: Hamilelik döneminde diş temizliği daha fazla önem kazanır

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi diş hekimlerinden Dt Şeyma Demircan, hamilelikte ağız ve diş sağlığı hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili önemli bilgiler verdi. Demircan "Ağız sağlığınızı, endişelenmemeniz gereken bir konu olarak düşünebilirsiniz ancak hamilelikte ağız ve dişlerinizin bakımı çok önemlidir. Hamilelik döneminde diş temizliği daha fazla önem kazanır” dedi.

Diş Hekimi Dt. Şeyma Demircan hamileliğin, ağız sağlığı da dahil olmak üzere bir kadının hayatının neredeyse her yönünü etkilediğini belirtti. Demircan, "Dişeti kanaması, ağız kuruluğu ve çürük artışı problemlerinden herhangi birini yaşıyorsanız, diş hekiminize muhakkak başvurun” uyarısında bulundu.

Dt Şeyma Demircan, gebelikte dişeti iltihabı, diş erozyonu, ağız kuruluğu ve aşırı tükürük gibi şikayetlerin sıklıkla yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Hamilelik döneminde diş temizliği daha fazla önem kazanır. Çoğu kadın gebelik döneminde dişetlerinde kırmızılaşma, fırçalama sırasında kanama, dişetinde şişlik ve ağrı şikayetlerinden yakınırlar. Tüm bu değişikliklere ‘gebelik gingivitisi ‘ denir ve en çok ön dişlerde görülür. Bu durumu en aza indirgemek için günde 2 kere dişlerinizi fırçalayın, diş ipi kullanın. Şiddetli sabah bulantısı olan hastalarda, kusmayla birlikte midedeki asidik su ağza geldiği için özellikle dişlerin iç taraflarında aşınmalara sebep olur ve diş erozyonu meydana gelir. Burada önemli olan kustuktan hemen sonra diş fırçalamamaktır. Çünkü, asit etkisiyle yumuşayan mine tabakası aşınıp uzaklaşabilir. Ağzı bolca suyla çalkalamak yeterlidir. Ağız kuruluğu da hamilelikte karşılaşılan başka bir sorundur. Bol su içmek, şekersiz sakız çiğnemek etkilidir”

Hamilelikte ‘Her çocuk için bir dişimi kaybettim’ sözünün doğru olmadığını kaydeden Demircan, "İnsanlar, yeterli kalsiyum alamayan fetüsün, annesinin dişlerinden emeceğini düşünürdü. Durum bu değil. İyi bir fırçalama ve diş ipi kullanımı ile diş kayıplarının önüne geçilebilir ” diye konuştu.

Hamilelik sürecinde bol miktarda protein, kalsiyum, A, D, C vitaminleri ile değerli ve besleyici diyet alışkanlığı kazanması gerektiğini de vurgulayan Demircan "Her seferinde ikişer dakika olmak üzere florlu diş macunu ile günde 2 kez dişler fırçalanmalı, diş ipi kullanılmalıdır. Antibakteriyel ağız gargaraları gerekli durumlarda kullanılabilir.Hamilelikte acil diş tedavisi ağrınızı hafifletmek, enfeksiyonu önlemek yada siz veya fetüsün stresini azaltmak için gerekli ise yapılmasınını öneriyoruz" ifadesinde bulundu.