DSP'li Sapan: Seçilirsem Muratpaşa'nın adını değiştireceğim

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - DSP'nin Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan, Muratpaşa'nın adının FETÖ ile anıldığını öne sürerek, “Seçilirsem Muratpaşa'nın adını değiştirip Adalya yapacağım" dedi.

Yıldıray Sapan, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal'la ilgili birtakım iddiaları açıklamak üzere belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Beraberindeki az sayıda partiliyle belediye binası önüne gelen Sapan için belediye çevresinde polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı. Belediyenin girişindeki demir kapıların da kapalı olduğu dikkati çekti.

Sapan ve beraberindekiler belediye binası önündeki merdivenlere çıkarak CHP'de çok tuhaf olaylar yaşandığını söyledi. CHP'nin 6 okunun kırıldığını ve parti içindeki laiklik anlayışının ortadan kalktığını öne süren Sapan, “CHP'ye devşirme adamlar gelmeye başladı. FETÖ'den adamlar gelmeye başladı. Atatürk'e 'kefere' diyen adamlar gelmeye başladı. Kamu kurumuna mescit yapan adamlar gelmeye başladı" dedi.

CHP'nin ötekileştirildiğini ifade eden Sapan, FETÖ'nün 'belediyeler imamı' olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Erkan Karaarslan'a bazı yöneticilerin avukat bulmak için çalıştığını söyledi. CHP'li Ümit Uysal'ın Karaarslan'la iş yapıp yapmadığını da soran Sapan, “Kıbrıs'ta buluşuyorlar. Danışmanlık alıyor. 160 bin TL aktarılıyor. Bu para neden aktarıldı? Sözüm ona CHP'li" dedi.

'MURATPAŞA'NIN ADINI DEĞİŞTİRECEĞİM'

Belediyenin şirketi olan Falez A.Ş.'nin de ne için kurulduğunu anlamadığını ifade eden Yıldıray Sapan, şirketin FETÖ için kurulduğunu ve ihaleler yaptırdığını öne sürdü. 31 Mart seçimlerinin ardından FETÖ zihniyetini belediyeden çıkaracağını da anlatan Sapan, “Muratpaşa 5 yıldır kan kusuyor. Muratpaşa'nın adını da değiştireceğim. Çünkü Muratpaşa artık FETÖ ile anılıyor. Muratpaşa'nın adı Adalya olacak" diye konuştu.

CHP'Lİ BELEDİYE ÖNÜNDE DSP'YE OY İSTEDİ

Belediyenin şu anda borç içinde olduğunu da ifade eden Yıldıray Sapan, belediye başkanı olması halinde gerçekleştireceği bazı projelerini anlatıp DSP'ye oy istedi. Dikey değil yatay yönetim modeli uygulayacağını söyleyen Sapan, “Hiç kimse senden memnun değil. Çalışanlarını azarlayıp küfrediyorsun. Bunların hepsi düzelecek. Yüzde 35 zam yapacağım. Herkes yetkili olacak. herkesin sağlığıyla tatiliyle ilgileneceğim. Personelimi tatile göndereceğim. Morali bozuksa gelmesin işe, evinde dinlensin. FETÖ'cüler gidecek, sen de gideceksin Ümit Uysal" dedi.

Kalbinden hiç kimsenin Atatürk ve CHP sevgisini sökemeyeceğini de ifade eden Sapan, Ümit Uysal'a oy verenlerin FETÖ'ye oy vereceğini söyledi. Sapan, Mustafa Kemalci olduğu için partisinden ihraç edildiğini de söyledi.

Yıldıray Sapan açıklamasının ardından beraberindekilerle belediye binasından ayrıldı.

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