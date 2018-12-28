DSP'den Zeki Yöndem'e adaylık teklifi

İZMİR'de 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere hazırlanan DSP, DP ve SP, seçime tüm ilçelerde ve Büyükşehir Belediyesi'nde kendi adayları ile girmeyi planlıyor. Partiler, aday arayışını sürdürürken, DSP'den İZTO seçimlerinde Mahmut Özgener ile yarışan iş insanı Zeki Yöndem'e "Büyükşehir'de adayımız ol" yönünde teklif gitti.

Demokratik Sol Parti (DSP), Demokrat Parti (DP) ve Saadet Partisi (SP), İzmir'de yerel eçimlere kendi adayları ile girme kararı aldı. Partilerin aday arayışı sürerken, DSP'den İzmir Ticaret Odası Başkanlığı seçimlerinde Mahmut Özgener'e rakip olan Kemalpaşa Sanayici ve İş Adamları Derneği (KESİAD) eski başkanı Zeki Yöndem'e teklif götürüldü. DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, "Biz Zeki Yöndem'i seviyoruz, takdir ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için teklif götürdük. Büyükşehir'in olmasa, büyük ilçelerden biri de olabilir. Kendisini mutlaka siyasete kazandırmak istediğimizi söyledik.

Büyük onur duyduğunu, DSP'nin Türk siyasetinde kirlenmemiş temiz bir parti olduğunu söyledi. Kararını daha sonra bize bildirecek. Karşılık görüşmelerimiz devam edecek, umarım kararı olumlu yönde olur" dedi. Karakülçe, yerel seçimlere, 30 ilçede kendi belediye başkan adayları ile gireceklerini de belirtti.

'BAŞKA PARTİYE DESTEK YOK'

Saadet Partisi İzmir İl Başkanı İzmir İl Başkanı Zekeriya Hazırbulan da, cumartesi (yarın), Karşıyaka, Kemalpaşa, Bornova'nın belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını ifade etti. Diğer ilçeleri ve Büyükşehir Belediye Başkan adayını da gelecek günlerde açıklayacaklarının altını çizen Hazırbulan, "Başka bir siyasi partiye destek vermeyeceğiz. Seçime her yerde kendi adaylarımızla gireceğiz" diye konuştu. Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Metin Dökmeciler ise, "30 ilçede ve Büyükşehir'de kendi adaylarımız ile seçime girmeyi planlıyoruz. DP Genel Merkezi, Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımız ile seçime gireceğimizi belirtti. Biz de DP bayrağı altında seçime girilmesi konusunda alınan karara uyacağız. Bunun alt yapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Ama ilerleyen günlerde şartlar ne getirir bilemeyiz. Diğer türlü tüm ilçelerde ve Büyükşehir'de aday çıkaracağız. Büyükşehir Belediyesi ile görüştüğümüz bir kaç isim var" dedi.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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