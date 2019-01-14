DSİ, Uşaklı çiftçiye fayda sağlayacak projeleri tamamladı

DEVLET Su İşleri (DSİ) tarafından Uşak'ta inşa edilen Sivaslı Karaboyalık Göleti ve Sulaması ile Eşmeli Göleti ve Sulaması'nın tamanlandığı bildirildi.

Ege Gelişim Projesi'yle (EGEGEP), Sivaslı Karaboyalık Göleti ve Sulaması geçen yılın sonu itibariyle tamamlandı. Toplam maliyeti 6 milyon 300 bin TL olan projeyle, 640 dekar tarım arazisinin borulu ve basınçlı şebeke sistemiyle sulamaya hazır hale getirildiği kaydedildi. Uşaklı çiftçilerin yüzünü güldürecek projeyle tarlalarda verim artışı ve ürün çeşitliliği yaratılacağı, sulama maliyetlerinin düşeceği ifade edildi. Projenin yıllık 660 bin TL gelir artışı sağlayacağı bildirildi.

EGEGEP kapsamındaki Eşmeli Göleti ve Sulaması da tamamlandı. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "Eşmeli köyünün 6.3 kilometre kuzeydoğusundaki Çürükler Deresi üzerine inşa edilen Eşmeli Göleti ve Sulamasıyla, 850 dekar verimli tarım arazisi borulu ve basınçlı sisteme kavuşacaktır. Bölgede ürün çeşitliliği ve verim artışıyla üreticinin cebine her yıl, 925 bin lira daha fazla para girmesi hedeflenmektedir" dedi.

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