DSİ İzmir'den barajlara 2 milyon 750 bin yavru balık

DEVLET Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisi, ülkedeki baraj ve göletlere 2 milyon 750 bin yavru balık bıraktı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü 2018'de kendi balık üretim rekorunu kırdı. Geçen yıl Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisi'nde 2 milyon 60 bin adet pullu sazan üreten DSİ 2. Bölge Müdürlüğü; bu yıl yüzde 37 artışla sayıyı 2 milyon 750 bine çıkardı. Mayıs ayında sağılan anaç balıklardan elde edilen 2 milyon 750 bin yavru pullu sazan özel toprak havuzlarda özenle beslendi. Boyları 6 ila 8 santimetreye ulaşınca baraj ve göletlere bırakıldı.

En çok yavru balık 550 bin adet ile Isparta Eğirdir Gölü'ne bırakılırken, Marmara Gölü'ne 200 bin, Demirköprü Baraj Gölüne 185 bin, Beydağ Baraj Gölüne ise 50 bin pullu sazan yavrusu salındı. Sezon boyunca Çaltıkoru Baraj Gölüne 40 bin, Kestel Baraj Gölüne 30 bin, Seferihisar Baraj Gölüne 30 bin, Sevişler Baraj Gölüne 50 bin, Yortanlı Baraj Gölüne 20 bin yavru balık bırakıldı.

İZMİR, ()

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