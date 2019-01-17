DSİ Genel Müdürü Aydın, projelerle ilgili bilgi verdi

DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Manisa'da yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Gördes Sol Sahil Sulaması kapsamında daha önce tamamlanan kısmın 37 bin 900 dekar zirai araziyi suyla buluştuğunu belirterek, "Projenin kalan kısmında sona gelindi. 2019 yılı sulama sezonunda, 50 bin 400 dekar verimli arazinin tamamı sulama suyuna kavuşacak" dedi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ürün çeşitliğinin artacağını söyleyen Aydın, üreticinin tarlalarına yüksek kazançlı ürünler ekebileceğini belirtti. Ayrıca suyun tasarruflu kullanılması için ön yüklemeli sayaçlı su alma yapıları inşa edildiğini de kaydetti.

Alaşehir'in Gülpınar Mahallesi'nin 700 metre güneyindeki Carta Deresi üzerinde yapılan Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması inşaatının tamamlandığını da açıklayan Aydın, "Gülpınar Gölet'inde depolanacak suyla bin dekar verimli tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. 9 milyon TL maliyeti olan Gülpınar Gölet'inin temelden yüksekliği, 25 metre. Gölet ve Sulama inşaatının tamamlanmasıyla bölgede yetişen dünyaca ünlü Sultaniye üzümünde verimin artması ve çiftçilerimizin gelirinde 1.21 milyon TL gelir artışı elde edilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Buldan Barajı- Manisa Sarıgöl Sulamasında açık kanal ve kanalet olarak kullanılan sistemin yıpranması ve rantabilitesini kaybetmesi nedeniyle basınçlı borulu ve kapalı sisteme dönüştürüldüğünü, 23 bin 780 dekar verimli arazinin modern sulamayla tanıştığını da belirten Mevlüt Aydın, "Toplam maliyeti 16 milyon 193 bin 80 TL olan projeyle, milli ekonomiye yıllık 19 milyon 220 bin TL gelir artışı sağlanacaktır" dedi. Bakırçay 2. Kısım yapım işi kapsamında Bakırçay üzerinde 3 ayaklı ve 54.40 metre açıklığında 1 köprü imalatının tamamlandığını belirten Aydın, "Bölge için büyük önem arz eden köprünün toplam maliyeti 2 milyon 400 bin TL olup, köprünün tamamlanmasıyla bölgedeki fabrikaların ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır" dedi.

MANİSA, ()

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