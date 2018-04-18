DSİ Bölge Müdürü'nden suyu dikkatli kullmanma uyarısı

UŞAK İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, il genelindeki projelerin son durumlarını aktardı. Yaşanan kuraklığa dikkat çeken Eker, "Suyu daha dikkatli kullanmalıyız" dedi.

Uşak Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2018 yılı 2. dönem toplantısı yapıldı. Uşak Valisi Salim Demir başkanlığında yapılan toplantının ilk kısmında, 2018 yılı 1. dönem yatırımları ele alındı. Yatırımcı kuruluşlarca yürütülen 224 projeden 10'unun tamamlandığını vurgulayan Vali Demir, 130 projenin devam ettiğini, ihale aşamasında ise 46 proje olduğunu söyledi. Demir, 38 projeye ise henüz start verilmediğini açıkladı.

DSİ 2. Genel Müdürlüğü'nün Uşak genelinde hayata geçirdiği projeleri özel bir sunumla anlatan DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker ise "2003-2017 yılları arasında Uşak'a 107 tesis inşa ederek, 335 milyon liralık yatırım yaptık. Bu kapsamda 15 baraj, 10 gölet inşa ettik. Şehir merkezine yılda 6.4 milyon metreküp içme suyu sağladık. 92 bin 210 dekar araziyi de sulamaya açtık. Üreticimize her yıl yaklaşık 80 milyon liralık zirai gelir artışı sağladık. Uşak'ın çehresini değiştiren Dokuzsele Deresi Islah Projesi'ni de bitirdik" diye konuştu.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nün Uşak genelinde devam eden projelerin durumlarını tek tek anlatan Eker, yaşanan kuraklığa da dikkat çekti. Uşak genelindeki baraj ve göletlerdeki su seviyelerini aktaran Eker, "Bu yıl her zamankinden daha kurak bir kış geçirdik. Ocak-şubat ve mart yağışları ile baraj ve göletlerimizdeki su seviyeleri biraz yükselmiş olsa da; hala su sıkıntımız var. Hepimiz suyu daha dikkatli kullanmalıyız" dedi.

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